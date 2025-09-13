¡Ú°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¡Û·èÀï¤ÎÃÏ¥ì¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤ÏÁ°Æü¤«¤éÇÏ¾ì¤¬²óÉü¤·¡Ö¤ä¤ä½Å¡×¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬»²Àï
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¶¥ÇÏ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Û¡¼¥¹¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï13Æü¡¢°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¡ÊG1¡¢¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢13Æü17»þ30Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö25»þ30Ê¬¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°8»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16»þ5Ê¬¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç9ÃÊ³¬¤¢¤ëÇÏ¾ìÉ½µ¤ÎºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é5ÈÖÌÜ¤Î¥¤¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊJRAÉ½µ¡á¤ä¤ä½Å¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÆ±7ÈÖÌÜ¤Î¥½¥Õ¥È¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±6ÈÖÌÜ¤Î¥¤¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥¥¥½¥Õ¥È¡ÊJRAÉ½µ¤¤¤º¤ì¤â½Å¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Æü¤ÏÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹15ÅÙ¡¢¤ª¤ª¤à¤Í´¥Áç¤·¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤ÏºòÇ¯¤³¤Î¥ì¡¼¥¹3Ãå¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´4¡áÌðºî¡¢Éã¥·¥æ¡¼¥Ë¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç±óÀ¬¡£G1½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£