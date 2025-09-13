»°±ó¤ÈµþÅÔ¤ÇAC¤òÌ³¤á¤¿´ÖµÜÀ¿»á¤¬³¤³°Ä©Àï¡Ä¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥Áー¥à¤Ç»Ø´ø´±¤Ë
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï9·î13Æü¡¢´ÖµÜÀ¿»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î´ÖµÜ»á¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢2018－19¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î³ØÀ¸¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ø½¢Ç¤¡£3x3ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á·óÄÌÌõ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤«¤é3¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥í¥¤¡¦¥é¥ÊHC¤Î²¼¤ÇµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÎAC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡2024－25¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µþÅÔ¤è¤ê¡Ö´ÖµÜ¥³ー¥Á¤ÏÂàÃÄ¸å¡¢³¤³°Ä©Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ç¤Ï¥é¥ÊHCÎ¨¤¤¤ë¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÇAC¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¡£FIBA WASL¡ÊÀ¾¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡Ë¤Ç¤Ï2¾¡6ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£