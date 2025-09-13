Ç¯¾å¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¡¢Í¥½¨¤ÊÉ×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤À¡¿Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ê4¡Ë
PTAÌò°÷¤òÃÇ¤ì¤º¥â¥ä¥â¥ä¡£É×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¤Ò¤È¤³¤È¤Ë¥«¥Á¥ó¡ª¡¿Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ê1¡Ë
Âç¼ê¶ä¹Ô¤Î°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ê¿ÅÄ¤µ¤ä¤«¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï°å»Õ°ì²È¡¦¹â¿ù²È¤ä¡¢Áí¹ç¿¦¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤àÆ±Î½¡¦Æà¡¹»Ò¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÁØ³¬¤È¹âÁØ³¬¤Î³Êº¹¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤ä³ØÎò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤Þ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤ËÇº¤ß¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ä¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Þ¥ß¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Á¶è¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó²ó¤ê¡¢Ì´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï ³°»³·°¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢¥ª¥¬¥ï¥µ¥é¡ÊÌ¡²è¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥ª¥¬¥ï¥µ¥é¡¢³°»³·°¡¿¡ØÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ù