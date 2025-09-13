10月7日よりカンテレ・フジテレビ系が放送がスタートする、齊藤京子と水野美紀がW主演を務める火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』の追加キャストとして、新川優愛、香音、小林きな子、峯岸みなみ、竹財輝之助の出演が発表された。

あしだかおるとアオイセイによる同名電子コミックをドラマ化する本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する復讐エンターテインメント。

新川が演じるのは、玲子の娘・優奈をいじめたママ友グループのボス・新堂沙織。韓国ドラマが大好きで超セレブの生活を送る、とにかく意地悪なボスママという役どころ。感情が高ぶったときに思わず出てしまう韓国語のセリフにも注目だ。

沙織に逆らえず腰巾着のようについてまわる北条彩を演じるのは、母親役初挑戦となる香音。若い女性を徹底的に嫌い、優奈をねたんだ葛西恵美を小林、子どもの教育に過剰なまでに熱心な学歴主義の“教育ママ”・細川理佐子を、結婚・出産後初のドラマ出演となる峯岸がそれぞれ演じる。

さらに、沙織の夫で国会議員の新堂幹久役で竹財が出演。思わぬ形で玲子と関わり、周囲の人間関係をかきまわしていく。

また、本作のエンディングテーマがyukaDDの書き下ろし新曲「燈」に決定した。

【コメント】●新川優愛このドラマのお話をいただいて初めて台本を読んだ時に、“ママ友”という狭いような広いような、独特なコミュニティの中で巻き起こる様々な出来事に引き込まれ、ぞわぞわしながらもどんどんページをめくっていました。そんな“ママ友”のみなさんは、はじめましての方が多いですが「こんなママ友グループ、どうか私たちだけであってくれ…！」という思いを抱きながら作品に参加させていだけたらと思います。私が感じた"ぞわぞわ"を、ぜひ一緒に感じてみてください。

●香音復讐ストーリーでありながらも、母親であればどこか共感できるようなママ友同士のリアルな関係性が描かれていて、残酷さの中にある現実味にゾクゾクしながら一気に読み進むことができました。今回、初めて母親役に挑戦することになり、ドキドキしていますが、本読みの際に監督と話をする中で彩は自分のことがとにかく大好きで、常に若く可愛くいることをモットーにしている女性だと感じたので、そんな彩の人物像をしっかりと捉えながら、魅力的に演じていけたらと思っています。衣装やメイクもとても可愛らしく、これまで演じてきた役とはまったく違う新しいイメージで、髪色も彩に合わせて明るくしていただき、撮影が本当に楽しみです。クセの強いママ軍団の中でも、彩というキャラクターの見た目と中身のギャップを表現できたらと思っていますので、視聴者の皆さんにはぜひ、彩の“嫌味”がクセになるような感覚を楽しんでいただけたら嬉しいです。

●小林きな子原作と脚本を読み「ドロドロなんて言葉では表現しきれない！」と思いました。全身整形で30歳若返るという設定も凄いですし、それが漫画から飛び出して映像になったところを想像するだけでワクワクします。出演する喜びもありますが、視聴者としても、とても楽しみな作品です。個人的には人の良い役柄を演じることが多いので、恵美の持つ陰湿でネチネチとした部分を存分に演じたいと思います。大切な娘のために復讐に燃える主人公の、多彩な復讐パターンをお楽しみください！！

●峯岸みなみ出産から1年が経って、ちょうど新しいことにチャレンジしたいと思っていた時期だったので、勇気を出して飛び込みました。作品名からは物騒で非現実的な印象を受けますが、実はどこか思い当たる感情がある、“日常”と“非日常”の間を楽しめるドラマだと思います。オファーをいただいたときは、まさか自分が“ドロドロ”系のドラマに出演するなんて思っていなかったので驚きましたが、今は“教育ママ”の理佐子を演じるのが楽しみです。年齢もキャラクターもバラバラなママ友たちと、一緒に作品を作っていけることにワクワクしています。私もこの役で大爆発したいと思っているので、視聴者の皆さんもスカッとしてストレスを発散してください！

●竹財輝之助凄く刺激的な脚本を頂きました。この脚本を余す事なく皆様にお届けできるように頑張ります！！僕が演じる新堂幹久は一言で言えば…謎です。笑皆さんも一体どうなるんだろうとワクワクしていただきたいです。是非楽しみにしていてください。

●yukaDD復讐に翻弄されながらも母としての愛を貫く玲子（レイコ）の姿に深く心を動かされました。エンディングテーマ「燈」には、絶望の中でそれでも消えずに揺らめく小さな光を重ねています。闇を抱えながら進む人の心に寄り添い、希望へと導く一曲となれば幸いです。

