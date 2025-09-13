ギャンブル依存症に苦しむ人々の再生の物語…“痛みの代弁者”中島美嘉が感じた「仲間と分かち合うこと」の大切さ
●『ザ・ノンフィクション』が依存症からの回復施設に密着
歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて 〜また 家族と暮らしたい〜」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そうと闘う“再生の物語”だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当する中島美嘉
○愛妻弁当を捨ててまでのめり込む日々
「ナレーション収録の前に、“決して暗い話にはしないでください”と説明があって。収録している時も、その言葉がずっと頭に残っていました」
そう語る中島が『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当するのは、3年ぶり3回目。初回は8時間かかった収録も、今回は驚くほどスムースに進んだが、依存症という重いテーマを扱いながらも、声に乗せる温度感をコントロールしている様子がブース越しに伝わってきた。
舞台となるのは、東京・新宿区にある「東京グレイス・ロード」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が最後にたどり着く回復施設だ。元警察官や元金融業者など、肩書きも過去も違う30人ほどの男性たちが、家族や社会から距離を置き、規則正しい生活を送りながら、依存症からの脱却を目指している。
月々にかかる費用は18万5,000円。過度なギャンブル依存に端を発し、多額の借金を抱える利用者も多い中、いったい誰がその費用を支払ってくれているのか――原則として、施設の利用者には知らされていない。
自動車工場で働いていたケンタさん(仮名・32)は、愛妻弁当を食べる時間も惜しいほどギャンブルにのめり込み、帰宅途中、運転する車の窓から弁当を捨てていたという。そんな生活を断ち切ろうと施設に飛び込み、再び、妻と子と一緒に暮らす日を願っている。
妻は、施設の費用や債務整理のための弁護士費用も用意し、家族を裏切った夫を支えてくれていた。ところが、1年がたったある日、弁護士費用が支払われていないとの知らせが。「見捨てられたのではないか」という一抹の不安が、ケンタさんの心を覆い始める……。
施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、共に依存症からの脱却を目指す仲間たちからの信頼も厚い。「ギャンブルを断ち切り、再び、実家の家族の元へ帰る」と誓っていたアキさんだったが、ある日、帰るはずの実家が売りに出されたことを知り、その挙動に変化が現れる……。
ギャンブル依存症の入寮者と妻子 (C)フジテレビ
○一番危険なのは「自分だけがおかしい」と思い込むこと
今回登場する施設利用者たちは、一見する限り、みな社交的で明るく、常識的な、“普通の人”に見える。中島の目にも、彼らの姿はそう映ったようで、「私たちが思う以上に、ギャンブル依存って、近いところにあるんだろうなと思いながら見てましたね。気づいていないだけで、割と身近な人にもいたりするのかなって。もしかしたら、誰しもが接したことがあるんじゃないかな、という印象を受けました」と率直に語る。
「利用者の皆さんは今の私よりも若い世代だと思うんですが、“子どもの頃から、両親ともにギャンブル依存症だった”みたいなことも、私たち世代は、さらに多かったのかもしれなくて。例えば、学校から帰って家に親がいなかったとしても、“誰々ちゃんの家のお父さんなら、あそこのパチンコ屋にいるんじゃない?”みたいなことって、特に私が育った九州の田舎では、結構普通に聞く話だったりもしたので…。娯楽が少ない環境だと、依存までいかずともハマっている人は決して少なくないですよね」
利用者たちが1日3回取り組むのは、「分かち合い」と呼ばれるグループミーティング。自らの過去の過ちを、皆の前で赤裸々に告白する。職業も肩書きも異なるものの、似た境遇の仲間と分かち合うことで支え合う姿に、中島も深く共感を覚えたという。
「ギャンブル依存だけじゃなくて、こういう話し合いってすごく大事なことだと思います。たぶん、自分では“病気”だと気づいていない人もいる。でも、“あ、私と一緒だ”って安心できたら、そこから抜け出せることもあるんじゃないかなって。一番危険なのは、“自分だけがおかしいんだ”って思い込んで、孤立しちゃうことだと思うから」
●湧き上がる様々な感情との向き合い方
ギャンブル依存症のような「病的賭博」はWHO(世界保健機関)も病気として認定しているが、彼らは「自分の気持ちを伝えられない病気でもある」と番組内で紹介されている。回復プログラムに取り組む過程で、次第に「居場所がない」「寂しい」と本音をさらけ出すようになる彼らの姿を前に、普段、自らの心の奥底に押し込んでいる感情とどう向き合うべきか、我々も考えさせられる場面が多い。
表現者でもある中島は、日々生活を送る中で湧き上がる様々な感情と、どう向き合い、どう対処しているのだろうか。
「私自身も、そういった感情から抜け出せないことは多いです。でも、自分の中に湧き上がるネガティブな感情を見ないふりをしたり、“一刻も早く忘れればいい”って思ったりするタイプじゃなくて。逆に、もうとことんまで突き詰めて考えるようにしているんです。“ここまで考えたからもういいや”と思えるようになるまで、とことん向き合ってみる。それがのちに、歌の歌詞につながるようなこともあったりします。自分の考えをまとめるために、一人で過ごす時間が私には絶対に必要なんです」
○「いろんな立場に置かれた人の思いや言葉を、なるべく丁寧に拾う」という使命
画面越しに目の当たりにする、“3歩進んで2歩下がる”かのような彼らのもどかしい歩みの中にも、中島は「抜け出したい」という意志や選択の価値を見いだしている。
「どんなきっかけにせよ、“本気で変わりたい”と思って施設に入ったことが、何よりラッキーなことだと思うんです。支えてくれる周囲の存在も本当に大きいですよね。だから、もちろんすべては無理だとしても、できる限り、彼らの思いを理解したい。その上で私もいろんな発言をしたり、歌を歌ったりしていきたいと思っているので」
“痛みの代弁者”として、日頃から「いろんな立場に置かれた人の思いや言葉を、なるべく丁寧に拾うようにしている」という中島。
「もしかしたらそれが私の使命なのかもしれないな、と思うんです。誰かの痛みに“寄り添う”というより、好きでやっている部分もあって。たぶん、感情を拾うことが得意なんだと思います。テレビ画面からも、空気からも」
そんな“拾った感情”を、彼女は今日も、そっと自分の声や音楽にのせていく――。
「東京グレイス・ロード」の入寮者たち (C)フジテレビ
●中島美嘉1983年生まれ、鹿児島県出身。01年、ドラマ『傷だらけのラブソング』にヒロインとして抜てきされ、その主題歌「STARS」で歌手デビュー。その後、「雪の華」の大ヒットや、映画『NANA』で主演を務めるなど、歌手・女優・ファッションリーダーとして、アジア各国でも注目される。来年1月・2月には、東京と大阪で約10年ぶりとなるアコースティックライブ「MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026」を東京・大阪で開催する。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。
