¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉôÁ°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñÏ¢»²²Ã¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç¤Ï9Æü¤«¤éÂè80²óÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢23Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¹ñÏ¢»²²Ã¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑÏ¢¹ç¹ñ¶¨¿Ê²ñ¡ÊÂæÏÑ¹ñÏ¢¶¨¿Ê²ñ¡Ë¡¢¼é¸îÂæÏÑ¼«Í³¡Ê¥¡¼¥×ÂæÏÑ¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¼«Í³ÉØ½÷¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¡£
2019Ç¯¤«¤é´ØÏ¢¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑÏ¢¹ç¹ñ¶¨¿Ê²ñ¤ÎÆ¡Çµú´¹ñºÝ¹ÔÆ°ÂåÉ½¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÂæÏÑ¤¬¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢ÂæÏÑ¤ÏÉ¬¤º¹ñºÝµ¡´Ø¤Ë»²²Ã¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤äÇÞÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤ÎÁí²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¹ñ¡¹¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÁÏºî¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±¶¨¿Ê²ñ¤Î龔Ì÷ÀÄÇ¯ÂåÉ½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ö¾®¹È½ñ¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬½ù¡¹¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÂæÏÑ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¼¥¹¥Ñ¥ï¡¼¡Ê¸ÀÏÀÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ò¤è¤êÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂæÏÑ·Ï¾¦¶ÈÃÄÂÎ¤Ê¤É¤â9Æü¤«¤é¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Ë¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢²Ú¶£¤äÎ±³ØÀ¸¤é¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤Î»²²Ã»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¡£
