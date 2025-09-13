¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù½Ð±é¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·èÄê
20Æü(27:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢Mugi¡¢ÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¡¢ALLIE¡¢¤µ¤¯¤éviolin¡¢È¬´¬»ÖÈÁ¤Î5Ì¾¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù
¡û¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×½Ð±é¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÍËÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó 0(ZERO)¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯3·î¤ª¤è¤Ó9·î¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯3·î¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤«¤é 10·î13Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂç·¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î20Æü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Á17LIVE SP¡Á¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼5Ì¾¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆÃÈÖÆâ¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë3Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¡£ÅöÆü¤Ï¡¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼¯Ìî½ß»á¤È¡¢BIGMAMA¤Î¶â°æÀ¯¿Í¤¬¡¢ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢MC¤Ï¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¤Î¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ËÜÊÔ¤ÈÊüÁ÷¸å¤Î¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó Official¡×¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûMugi
Âç³Ø¤Îº¢¡¢¥Õ¥§¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÃç´Ö¤È¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿ ¤Ò¤È¤¢¤¸°ã¤Ã¤¿ ²òÊüÅª¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»þ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦´ÑµÒ¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¤ÇÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤« »ä¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï ¤¢¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ ¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¶Ê¤òºîÀ®¤·»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç TOKYO ISLAND 2025¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê ¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤ ¥Õ¥§¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨ ¤³¤Î¶Ê¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌ´¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ºî¶Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Á´¤Æ¤¬¶öÁ³¤ËÂ·¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¥¤¥Á¥Ê¥Ê°Ê³°¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¡¢Mugi ¤ò¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ»¤Ë1Êâ¶á¤Å¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸
¥Õ¥§¥¹·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½
¤Î·Ð¸³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÇ®ÎÌ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹! ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹!
¡ûALLIE
¼ÂÎÏ¤ÏËá¤¤¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!
¡û¤µ¤¯¤é violin
¤¤¤Ä¤«¡¢Ayasa ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ÎTOKYO ISLAND ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÈ¬´¬»ÖÈÁ
²»³Ú¤Î¡É¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡É¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤È¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¡¢¾õ¶·¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À TOKYO ISLAND ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸¢¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¡¢³¤¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÈÁÏ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡£ÄÌ¾Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¡ØANN¡Ù¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
