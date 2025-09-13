¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÊ¿ÏÂÅç¡Û³Ñ»³ÍººÈ¡¡³°¤«¤éÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÊ¿ÏÂÅç¡×½éÆü¡£Æ°¤¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ï³Ñ»³ÍººÈ¡Ê34¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¤Ï4R1¹æÄú1Áö¤À¤Ã¤¿³Ñ»³¡£SG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¹¯¹¬¤é¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²´°¾¡¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÀè¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¸«¤¨Êý¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¿¡¼¥ó¤·¤¿´¶¤¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½®¤¬¸þ¤¤¤Æ¡¢²¡¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ40¹æµ¡¤Ï²÷Ä´¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö1¹æÄú¤Î»þ¤À¤±¡¢¤³¤Î¡È¤Þ¤¯¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Á¤ç¡Á¤¦¤À¤¤¡ª¡ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï1R5¹æÄú¡¢8R6¹æÄú¤Î2Áö¡£¡Ö1¹æÄú°Ê³°¤Ï¡È¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¡Á¤¦¤À¤¤¡ª¡ÉT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£³°¤«¤éÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£