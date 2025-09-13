女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は15日から第25週「怪傑アンパンマン」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

大人向けの「熱血メルヘン 怪傑アンパンマン」は、やなせ氏が編集長を務めた投稿文芸誌「詩とメルヘン」に1年間連載。57歳の1976年（昭和51年）に舞台化され、「ミュージカル・メルヘン 怪傑アンパンマン」として初上演された。

史実ベースなら、第25週の柳井嵩（北村匠海）は57歳、1歳年上の柳井のぶ（今田美桜）は58歳。辛島健太郎（高橋文哉）は既にNHKを退職したか。

最新版の「人物相関図」（第25週以降）。のぶと健太郎は白髪の数が増えるなど、老けメークが進んだビジュアルが公開された。放送も残り2週（10回）。フィナーレが迫る朝ドラの最終盤らしさが増してきた。

皆が知る、顔があんぱんのヒーロー「アンパンマン」がついに誕生。のぶたちを待つ運命は…。