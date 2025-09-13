女性4人組ユニット「MAX」のMINA（47）が13日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。メンバー間で起きた“忘れられないケンカ”について語った。

この日は「結成30年！MAXの歴史と深すぎる絆に迫る」と題し、グループが過去のつらい出来事を乗り越えた思い出の地を巡る企画を放送。

その1つとしてMINAが挙げたのが、港区・天現寺のマンション。当時、MAXがブレークを果たした頃、メンバーはこのマンションにそれぞれ1人暮らしをし、階違いで住んでいたという。

そんな時期に「MAX内で初めてのケンカ」が起きたと明かす。きっかけは、MAXが初主演を務め、「TORA TORA TORA」が主題歌に使われた映画「麗霆゛子（レディース）レディース!!MAX」の打ち上げの席だった。

MINAは当時の様子を振り返り、「だいぶ遅い時間になって、マネジャーさんに“皆さん、帰りますよ”って言われたんです。でも、“美奈子さんは残っていいですよ”って言われて…」と語った。

すると、メンバーのREINAも「私とリッちゃん（LINA）、NANAさんが先に帰されることになったんです。“なんで美奈子だけいいの！？”ってなって…」とコメント。

これに対しMINAは、「私だけ“帰らない”って言ったら“なんで美奈子だけ帰らないの！”って、リッちゃん（LINA）が投げてきて、そのバッグをキャッチした。あれが初めての大げんかでした」と当時の衝撃的な場面を振り返った。

とはいえ、翌日にはすぐ仲直り。「でもあのときは、本当に衝撃だった」と苦笑しながら語っていた。