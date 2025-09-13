µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤âºäËÜÍ¦¿Í¤Î¶²¤ë¤Ù¤½¸ÃæÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¯¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡¡¶½Ê³¤ÇÀ¼¿Ì¤¨¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í11¡½10ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Î¶²¤ë¤Ù¤½¸ÃæÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦ºÇ¸å¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤ÇÂè°ìÀ¼¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ÖÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¡×¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤Í¡¢¤â¤¦¤¢¤½¤³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤À¤¬¡¢10Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç8²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç·è¾¡µ¾Èô¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤âÂåÂÇ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¡£
¡¡¸½ÌòÈÕÇ¯¤Ë¼«¿È¤âÂåÂÇ²Ô¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢Æñ¤·¤µ¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤¦¤ó¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤ËÈô¤Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢À¨¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Í¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ï¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£