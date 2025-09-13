ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¡ÈÍá°á¡ßÇþ¤ï¤éË¹»Ò¡É¤ò²ÄÎù¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê18¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÍá°á¡ßÇþ¤ï¤éË¹»Ò¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÈÍá°á¡ßÇþ¤ï¤éË¹»Ò¡É¤ò²ÄÎù¤ËÃå¤³¤Ê¤¹ËÜÅÄ¼ÓÍè
¡¡¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÍá°á ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ç¤äÌîºÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÄ¿§¤ÎÍá°á¤Ë¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
