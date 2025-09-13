【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】山本の速球に相手打者がまさかのリアクション

ドジャースの山本由伸投手が、完璧なストレートで見逃し三振を奪った。その最高の一球に相手打者も苛立ちを見せていた。

0ー1とドジャースが1点ビハインドで迎えた6回裏、先頭のギルバートに対して山本はストレート、スプリット、カットボール、カーブと多彩な球種を駆使。そのすべてを低めに集め、カウントはフルカウントに。そして迎えた7球目。アウトローへ渾身のストレートを投じると、ギルバートは全く反応できず見逃し三振。バットを放り投げ、その場で仰け反るようにして大きく叫んだ。ベンチへ引き上げる際も何やら呟いており、悔しさが見て取れた。

決め球となったストレートは、MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると97.3マイル（約156.6キロ）。これはこの試合で2番目のスピードであり、ストライクゾーンを示すラインの隅にギリギリかかる完璧なコースだった。

SNSでも「こりゃ打てない」「MLB屈指の球」「決め球は枠いっぱい素晴らしかった」「最後の球アメージング」「最高のコースでギルバートを三振」と話題になっていた。

ストレートと変化球がともに冴えた山本は、7回1失点・10奪三振の神ピッチングを披露。チームはサヨナラで敗れたが、エースとしての役割はきっちりと果たした。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）