『めおと日和』本田響矢の登場に歓声! クールなランウェイで魅了
俳優の本田響矢が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。
本田響矢
4月期のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』で主人公の夫・江端瀧昌を演じ注目を集めた本田。この日は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」のステージに、ワイドなパンツに、シャツ、ジャケット、ロングコートを合わせたコーディネートで登場し、歓声が沸き起こる中、クールな表情でランウェイを歩いた。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
本田響矢
4月期のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』で主人公の夫・江端瀧昌を演じ注目を集めた本田。この日は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」のステージに、ワイドなパンツに、シャツ、ジャケット、ロングコートを合わせたコーディネートで登場し、歓声が沸き起こる中、クールな表情でランウェイを歩いた。
撮影:蔦野裕