KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Han Seung Yeon¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡á37¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î1st EP¡ÖI¡¦Îø¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡Ö½éÎø¡×¡Ö¥Õ¥æ¥¶¥¯¥é¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ò²Î¾§¡£¡Ö1¿Í¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤ÏÎø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À©ºî¤ÎÃæ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î¡Ø¤Ä¡Ù¤ÎÈ¯²»¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÈ¯²»¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡Ø¤Ä¡Ù¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ø¤Ä¡Ù¤ÎÈ¯²»¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡Ö½éÎø¡×¤Ïºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¡Ø¤Ä¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤¦¡Ø¤Ä¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤ä½÷Í¥³èÆ°¤Ê¤É¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Â³¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ØKARA¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ÏÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¡£Ì¾»ú¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÏKARA¤ÎHan Seung Yeon¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥½¥í¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£