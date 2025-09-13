ÃË»Ò3000£í¾ã³²¤ÇÅ¾ÅÝÂ³½Ð¡¡Í½Áª¤Ç·×6¿Í¡¡À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Æ·è¾¡¤Ø¡¡µÓÄË¤á´þ¸¢Áª¼ê¤â¡Ä
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»°±ºÎ¶»Ê¤ÏÍ½Áª1ÁÈ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢2ÁÈ¤È3ÁÈ¤Ç¤ÏÅ¾ÅÝ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡2ÁÈ¤Ç¤Ï»Ä¤ê1¼þ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤â¤¦1¿Í¤¬Å¾ÅÝ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤Ï2Ãå¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡3ÁÈ¤Ç¤ÏÀè¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥®¥ë¥Þ¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£¤½¤Î¸å¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤Æ2Ãå¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¤â¤¦2¿Í¤¬Å¾ÅÝ¡£¥¢¥ë¥»¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÏÂ¤òÄË¤á¤ÆÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
