「コーデが物足りない」→【しまむら】へ！ 簡単おしゃれ見え♡「ビスチェ・ベスト」

「いつもの着こなしに飽きてきた......。」そんな風に感じている人におすすめなのが「ビスチェ」や「ベスト」。ひとつプラスするだけで、普段のコーデがぐっと新鮮になり、おしゃれ見えが叶いそうです。なかでもプチプラで手に入る【しまむら】のアイテムは、気軽に取り入れられそうなのが魅力。今回は、大人世代のコーデにもぴったりのビスチェやベストをご紹介します。マンネリ化しがちなコーデに変化をつけたい人は、ぜひチェックしてみて。

モノトーンが大人可愛いチェックベスト

【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）

腰まわりがふわっと広がるシルエットで、さりげない可愛らしさをプラスしてくれるベスト。ウエスト部分がきゅっと絞られているので、スタイルアップが狙えそう。甘めなチェック柄ですが、顔まわりをすっきりと見せてくれそうなVネックと、黒ベースのチェック柄で大人っぽく着られそうです。モノトーンコーデにアクセントを加えたいときにも活躍してくれそうな一枚です。

バランス良く映える甘めビスチェ

【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）

前後にギャザーを寄せた甘めのデザインのビスチェ。胸の下がすっきりしているので、自然と視線が上に集まり、バランスが良く見えそう。ワイドパンツなどボリュームのあるボトムスと相性が良さそうです。Tシャツとパンツのようなシンプルコーデに重ねるだけで程よい可愛らしさをプラスし、コーデの主役になってくれそう。

季節感たっぷりのビスチェ

【しまむら】「スウェードビスチェ」\1,089（税込）

スエード素材が秋冬らしく、温かみを感じるビスチェ。ストラップは取り外し可能で、2通りの着こなしが楽しめます。落ち着いたブラウンカラーは甘すぎず、大人の雰囲気にも馴染みやすいのが魅力。シンプルなトップスに合わせるだけでコーデが決まりそうです。デニムボトムスでカジュアルに、スカートで上品にと幅広いスタイルに合わせて楽しめそう。

シンプルコーデに馴染むナチュラルカラー

【しまむら】「コードシシュウベスト」\770（税込）

フロントに付いた花のコード刺繍が目を引くベスト。ナチュラルなカラーとデザインで、優しげな雰囲気を演出してくれそうです。シンプルからフェミニンまで幅広いコーデに自然と馴染みそう。裾のカットデザインもさりげないアクセントに。季節の変わり目にも活躍してくれそうなベストです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@chii_150cmのInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N