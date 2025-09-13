¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤ë¡×31ºÐ¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¡¡¡È¥´¥ê¥´¥ê¥¿¥È¥¥¡¼Áý¿£¡É¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â
9·î12Æü¡¢Instagram¤Ë¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥Î¤¡Ê31¡Ë¤À¡£
¸½ºß¡ÖYUURI ASIA TOUR 2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ10ÅÔ»Ô¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÍ¥Î¤¡£13Æü¤Ë¾å³¤¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¸ÅÃå¥·¥ç¥Ã¥×½ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¾å³¤¤Î¸ÅÃå¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿Í¥Î¤¤¬Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢Ç®¿´¤Ë¸ÅÃå¤òÉÊÄê¤á¤¹¤ë»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÍ¥Î¤¤Î¡È¤¢¤ëÂÎ¤ÎÉô°Ì¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÉô°Ì¤È¤Ï¡Öº¿¹ü¡×¤È¡ÖÎ¾ÏÆÊ¢¡×¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¥Î¤¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ï¥ë¡¼¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÏÆ¤¬¹¤¯³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡È¥Á¥é¸«¤¨¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍ¥Î¤¤µ¤ó¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¼Ø¤È²ÖÊÁ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ä¦¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¼è¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¡Ø°í¡Ù¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÁü¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¿¹ü¤Ë¤Ï±Ñ»ú¡¢Î¾ÏÆÊ¢¤Ë¤Ï²¿¤«¤Î³¨ÊÁ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ¥Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇµÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÈà¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
X¤Ç¤ÏÍ¥Î¤¤Î¡ÈÁý¿£¡É¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÍ¥Î¤¥¿¥È¥¥¡¼¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤ë!!¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤«Í¥Î¤¤¯¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡ª¡©¡Õ
¡ÔÍ¥Î¤¤¯¤ó¡ª¡©¤É¤ó¤É¤ó¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Õ
¡Ô¼ó²¼¡¡Î¾ÏÆÊ¢¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤¨¤Æ¤ë¡Õ