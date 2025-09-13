『名探偵コナン』少年探偵団が宮城へ！ 9.20「石巻のヒーロー」放送 高山みなみ「感無量です」
宮城県の石巻が舞台となるアニメ『名探偵コナン』のオリジナル回「石巻のヒーロー」が、読売テレビ・日本テレビ系にて9月20日18時から放送される。これを記念し、旧観慶丸本店を訪れた少年探偵団の元太・歩美・光彦の姿を描いた特別ビジュアルが解禁。江戸川コナン役の高山みなみから特別コメントも到着した。
宮城県石巻市を訪れたコナン、蘭、小五郎、灰原。そこには、ヤイバー少年隊員の恰好をした歩美、光彦、元太の姿もあった。宮城テレビが『ヤイバー少年隊、隊員大募集！ 仮面ヤイバーと共演！ 君も一緒に戦おう！』というキャンペーンを企画。それに三人が当選し、石巻市で行われる撮影に参加していたのだ。
撮影の前日、ヤイバーの撮影スタッフで進行助手の兼原直也に連れられ、石巻市を観光していた一行。そんな中、コナンと灰原は千葉刑事の姿を発見する。その様子が気になりながらも声をかけずにいたが、翌日、忘れた台本を取りに戻った歩美が姿を消してしまう。どうやら、歩美は千葉刑事と一緒にいるようで…。石巻市で暗躍する海外の転売ヤー・ダリオ。殺害事件も起こしているダリオの手に落ちた歩美と千葉刑事を、コナンは救うことができるのか？
特別ビジュアルには、歴史的建造物として市の有形文化財に指定されている旧観慶丸本店前に立つ仮面ヤイバー像を3人が取り囲み、観光を楽しむ様子が描かれている。
実は、宮城県石巻市と『名探偵コナン』のキャスト・スタッフには、かねてより深い絆が―。江戸川コナン役・高山みなみをはじめ、アニメ制作陣が抱く石巻への思いが結実したコラボエピソードがついに実現した。
江戸川コナン役の高山みなみは「この企画が動き始めたのは何年前になるでしょう。復興支援でご縁を結ばせていただいた宮城県。特に石巻と陸前小野にはコロナ禍を除き、年に数回訪れていました。行くたびに復興が進み、変わっていく街並み…。明るく、優しく、力強く生活している人たち。何か力添えはできないかとコナンスタッフと相談していました。その種がようやく花を咲かせることになり、感無量です。収録の際も、サブタイトルを読む時に熱いものがこみ上げ、登場人物や景色に見入ってしまいました。まだ行った事のない場所も出て来て、自分自身もまた行きたくなっています。このお話をご覧になった皆さんが、コナンたちと同じように宮城県を楽しんでいただけますように。あ、事件は抜きで（笑）」とコメントを寄せた。
また、宮城県が舞台ということで、ミヤギテレビの蜂谷由梨奈アナウンサーが本人役で出演する。
さらに、宮城弁を話すコナンの特別PR動画も公開。宮城の方言独特のイントネーション、「〜だっちゃ」や「〜っちゃね」といった特徴的な語尾を再現したコナンのナレーションに、ミヤギテレビのスタッフも「まるで宮城に長く住んでいる方のような、自然な発音！」と絶賛。宮城らしさあふれるコナンの決めぜりふにも注目だ。
アニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜18時放送。
アニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜18時放送。