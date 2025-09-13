田中美久、人生初の“ピンク髪”にイメチェン「めっちゃ可愛い」「似合ってる」
元HKT48で女優の田中美久が13日、自身のインスタグラムを更新。10月スタートの新ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）への出演を告知するとともに、人生初となるピンク髪に挑戦したことを報告し、ファンの注目を集めている。
【写真】田中美久、大胆グラビア
ドラマへの出演を明かした田中は「今回、人生初のピンクヘアに挑戦してます 鏡見るたびにちょっと新鮮で、自分じゃないみたいだけど不思議とお気に入り」とコメント。続く投稿では「ここで初公開！！！！ 田中美久、人生初のピンク髪になりました！！！！！ きゃーーーーー 似合ってますか？？？」と写真を添えて報告した。
公開されたショットでは、鮮やかなピンクカラーのボブスタイルを披露。これまでにない新鮮なヘアチェンジで、印象的な存在感を放っている。
この姿にファンからは「めちゃ似合ってる」「めっちゃ可愛い」「放送日が待ち遠しい!!」といった反響が寄せられている。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）
【写真】田中美久、大胆グラビア
ドラマへの出演を明かした田中は「今回、人生初のピンクヘアに挑戦してます 鏡見るたびにちょっと新鮮で、自分じゃないみたいだけど不思議とお気に入り」とコメント。続く投稿では「ここで初公開！！！！ 田中美久、人生初のピンク髪になりました！！！！！ きゃーーーーー 似合ってますか？？？」と写真を添えて報告した。
公開されたショットでは、鮮やかなピンクカラーのボブスタイルを披露。これまでにない新鮮なヘアチェンジで、印象的な存在感を放っている。
この姿にファンからは「めちゃ似合ってる」「めっちゃ可愛い」「放送日が待ち遠しい!!」といった反響が寄せられている。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）