◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―０中日（１３日・マツダスタジアム）

中日は３連敗で、借金が今季ワーストの１４に膨らんだ。１３試合を残して５７勝７１敗２分け。５年連続のシーズン負け越しも決まった。先発の高橋宏は６回８安打４失点で１０敗目。今季は過去４戦４勝、防御率１・１３と圧倒していた広島打線につかまった。

以下は試合後の井上一樹監督の一問一答

―１２日の大敗後に次戦が大事だと語っていたが

「気持ちはそうだったけど。宏斗に期待したけど、先に点を取られて、カープの勢いにのまれてしまった」

―相性のいい相手だったが

「本人も自信を持って投げてきた相手だと思うけど。（シーズンの）最終コーナーを過ぎて、直線に入ったところでピッチャーがバテちゃったかな。それに比例するかのように野手も。点を取れないと、結局、クローズアップされるのは主軸に一本が出ればという感じになっちゃうけど。ジェイソン（ボスラー）と上林、細川。そういったところに一本が出ないところかな。『俺が打ったるで！』でというのが、陰を潜めてしまっている」

―今季の負け越しが決まったが、今後も一戦一戦、勝利を目指して

「もちろん。あと１３試合、切り替えて若手でいくということもない。それぞれの目標もあるだろうし、もちろんチームが終わったときに少しでも上の位置にいられるように」

―ブライトを出場選手登録抹消

「右肩か。スイングがおかしいなと思っていた。本人は大丈夫、大丈夫と言うけれど、ごまかせない。痛い者を置いておくよりは鵜飼を」