¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡ÖÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ°Ê¹ß¤â»Ø´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬£±£²Æü¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤â¤·Ï¢ÌÁ¤¬Ë¾¤á¤Ð·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢£µ·îËö¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£¶·î¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ò£±¡½£°¤Ç²¼¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£º£·î¤Î¥Á¥êÀï¤Ë¤â£³¡½£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÏÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤â¼ã¼ê¤òÈ´¤Æ¤¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¹ñÌ±¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç»ë»¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ°Ê¹ß¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï£×ÇÕ¤Ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤À¤¬¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£