¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×£´²ó¤Ëº¸Á°ÏÓ¤Ë»àµå
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£±¡½£±£°ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ£Ä¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï£´²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¡¢º¸Á°ÏÓÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÆóÅð¤â·è¤á¡¢º£µ¨£³£°ÅðÎÝÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÂè£´ÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç£µ²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê¤Î±Æ¶Á¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÍðÂÇÀï¤ÎËö¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¡ÖºÇ¸å¡¢¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£