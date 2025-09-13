¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦ÁêÂôÇò¸×¤¬£²°ÂÂÇ£²»Íµå¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦·Á¤¬¡×ÎíÉõÉé¤±¤ÎÃæ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¯¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£°¡½£·¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í£³·³¤Ï¡¢¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ë£°¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£µ£¶¾¡£²£¹ÇÔ£³Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎíÉõÉé¤±¤ÎÃæ¤Ç¡¢°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¤ÎÁêÂôÇò¸×³°Ìî¼ê¤¬¡¢£´ÂÇÀÊ¤Ç£²°ÂÂÇ£²»Íµå¤ÎÁ´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡££²¡Á£³½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤ä¶â¾ë£³·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¤ËÃå¼ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¸Â¤ò¡¢Åê¼êÊý¸þ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Æ§¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦·Á¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£