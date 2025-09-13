◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第3日（2025年9月13日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

第2ラウンドの残りを消化後、第3ラウンドが行われ、6位で出た高野愛姫（20＝Jトラスト銀行インドネシア）が3バーディー、ボギーなしの69で回り、通算6アンダーで5位に浮上した。トップと4打差。21歳の誕生日でもある最終日にツアー2勝目、メジャー初優勝を狙う。

20歳最後の日、ただ一人ボギーなしでラウンドを終えた高野は「ピンチというピンチはなかった」と白い歯をこぼした。

6番で1・5メートルの好機をものにすると、10番では7メートルのパットを沈めて、11番では2メートルにつけて連続バーディーを奪った。

大洗GCは高校3年で挑戦した22年の最終プロテストで不合格の悲哀を味わったコース。初日に79を叩き通算10オーバーの48位に沈んだ。高野は「ずっと林ばっかり入って出なくて…悪いイメージしかない」と当時を回想した。21歳の誕生日でもある最終日に雪辱することを楽しみにしていた。

しかし6月のヨネックス・レディースで初優勝した後、不振に陥り「誕生日にプレーできるか心配だった」。そこで今週は目標を従来のトップ10からトップ20に下方修正。重圧から解放され「ミスしても自分を許せるから楽しく回れる」と伸び伸びとプレーし好スコアを並べた。

今はただ日曜日に大洗でプレーできることが嬉しい。「決勝ラウンドに進むことが目標だったので満足。明日も楽しむことだけを考えて回りたい」とはにかんだ高野。メジャー初優勝がバースデープレゼントになれば最高の結末になる。