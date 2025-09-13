峯岸みなみ、結婚・出産後初ドラマ…教育ママ役 齊藤京子＆水野美紀の衝撃作“敵キャラ”5人発表【一覧・コメント】
俳優・齊藤京子と水野美紀が“同一人物”役でW主演する、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（10月7日スタート、毎週火曜 後11：00）の追加キャストが13日、発表された。新川優愛、香音、小林きな子、峯岸みなみ、竹財輝之助の出演が決まった。
【動画】水野美紀の顔→齊藤京子の顔に…“狂気”の映像
同作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
新たに出演が明らかになった5人は、主人公が復讐を誓う“敵キャスト”となる。新川がママ友グループのボス役。さらに、香音、小林、峯岸が、それぞれ強烈なママ友にふんする。峯岸は、結婚・出産後初ドラマ出演となる。
一方、“クズ男職人”という異名をもつ竹財が、本作でも思わぬ形で玲子と関わり、周囲の人間関係をかきまわしていく。
エンディングテーマは、次世代アーティスト・yukaDDが書き下ろした新曲「燈」となり、壮大な復讐劇に拍車をかける。
■新堂沙織役／新川優愛
ライベートでは一児の母で、親しみやすさと上品さを兼ね備える新川だが、本作では、韓国ドラマが大好きで超セレブの生活を送る、とにかく意地悪なボスママを熱演する。感情が高ぶったときに思わず出てしまう韓国語のセリフにも注目。
コメント：
このドラマのお話をいただいて初めて台本を読んだ時に、“ママ友”という狭いような広いような、独特なコミュニティの中で巻き起こるさまざまな出来事に引き込まれ、ぞわぞわしながらもどんどんページをめくっていました。
そんな“ママ友”のみなさんは、はじめましての方が多いですが「こんなママ友グループ、どうか私たちだけであってくれ…！」という思いを抱きながら作品に参加させていだけたらと思います。
私が感じた"ぞわぞわ"を、ぜひ一緒に感じてみてください。
■北条彩役／香音
沙織に逆らえず腰巾着のようについてまわるキャラクター。香音は、母親役初挑戦。
コメント：
復讐ストーリーでありながらも、母親であればどこか共感できるようなママ友同士のリアルな関係性が描かれていて、残酷さの中にある現実味にゾクゾクしながら一気に読み進むことができました。今回、初めて母親役に挑戦することになり、ドキドキしていますが、本読みの際に監督と話をする中で彩は自分のことがとにかく大好きで、常に若くかわいくいることをモットーにしている女性だと感じたので、そんな彩の人物像をしっかりと捉えながら、魅力的に演じていけたらと思っています。衣装やメイクもとてもかわいらしく、これまで演じてきた役とはまったく違う新しいイメージで、髪色も彩に合わせて明るくしていただき、撮影が本当に楽しみです。クセの強いママ軍団の中でも、彩というキャラクターの見た目と中身のギャップを表現できたらと思っていますので、視聴者の皆さんにはぜひ、彩の“嫌味”がクセになるような感覚を楽しんでいただけたらうれしいです。
■葛西恵美役／小林きな子
若い女性を徹底的に嫌い、優奈をねたむ。
コメント：
原作と脚本を読み「ドロドロなんて言葉では表現しきれない！」と思いました。全身整形で30歳若返るという設定も凄いですし、それが漫画から飛び出して映像になったところを想像するだけでワクワクします。出演する喜びもありますが、視聴者としても、とても楽しみな作品です。個人的には人の良い役柄を演じることが多いので、恵美の持つ陰湿でネチネチとした部分を存分に演じたいと思います。
大切な娘のために復讐に燃える主人公の、多彩な復讐パターンをお楽しみください!!
■細川理佐子役／峯岸みなみ
子どもの教育に過剰なまでに熱心な学歴主義の“教育ママ”キャラクター。峯岸は、結婚・出産後初のドラマ出演となる。
コメント：
出産から1年が経って、ちょうど新しいことにチャレンジしたいと思っていた時期だったので、勇気を出して飛び込みました。作品名からは物騒で非現実的な印象を受けますが、実はどこか思い当たる感情がある、“日常”と“非日常”の間を楽しめるドラマだと思います。オファーをいただいたときは、まさか自分が“ドロドロ”系のドラマに出演するなんて思っていなかったので驚きましたが、今は“教育ママ”の理佐子を演じるのが楽しみです。
年齢もキャラクターもバラバラなママ友たちと、一緒に作品を作っていけることにワクワクしています。私もこの役で大爆発したいと思っているので、視聴者の皆さんもスカッとしてストレスを発散してください！
■新堂幹久役・竹財輝之助
沙織の夫で国会議員のキャラクター。も思わぬ形で玲子と関わり、周囲の人間関係をかきまわしていく。
コメント：
凄く刺激的な脚本をいただきました。
この脚本を余す事なく皆様にお届けできるように頑張ります！！
僕が演じる新堂幹久は一言で言えば…謎です。笑
皆さんも一体どうなるんだろうとワクワクしていただきたいです。
ぜひ楽しみにしていてください。
■yukaDD コメント
エンディングテーマ「燈」書き下ろし
コメント：
復讐に翻弄されながらも母としての愛を貫く玲子（レイコ）の姿に深く心を動かされました。
エンディングテーマ「燈」には、絶望の中でそれでも消えずに揺らめく小さな光を重ねています。闇を抱えながら進む人の心に寄り添い、希望へと導く一曲となれば幸いです。
