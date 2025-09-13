É×¤¬¡ÈÌ¼¤Î¸µÆ±µéÀ¸¡É¤Î21ºÐº¹É×ÉØ¡¢¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡È¹ÔÆ°ÎÏ¡É¤Ç¼¨¤¹¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÅº¤¤¿ë¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¢¨Á´14²ó¡Ë¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤ÇÊë¤é¤¹ºÊ¡¦¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤ÈÉ×¡¦¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¡È21ºÐº¹É×ÉØ¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤¹¤®¡ªÉ¨Ëí¤¹¤ë21ºÐº¹É×ÉØ
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤¬¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¼ø¶È»²´Ñ¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢¸åÆüÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£Åö½é¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ®°Õ¤ËÉé¤±¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±À³¤ò»Ï¤á¡¢2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿»þ¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡Ö¥¤¥µ¥à¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤é»Ò¤É¤â¤â»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤ÎÊý¤È·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢ÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤òí´í°¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î¿Æ¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤ÊÇ¯¤Îº¹¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¡¢¸òºÝ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï1½µ´Ö¤ÇÅÚÃÏ¤ò·è¤á¡¢1¥ö·î¤ÇÀß·×¡¢10¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¿·ÃÛ¤Î²È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÅº¤¤¿ë¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î¿Æ¤â¡Ö¤â¤¦Éé¤±¤¿¤ï¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤È²È¤Î´°À®¤ÈÆ±»þ¤ËÆþÀÒ¡£¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆþÀÒÅö»þ¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤É¤ê¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤É¤ê¤â¹¬¤»¤À¤è¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤¹¤®¡ªÉ¨Ëí¤¹¤ë21ºÐº¹É×ÉØ
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤¬¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¼ø¶È»²´Ñ¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢¸åÆüÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£Åö½é¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ®°Õ¤ËÉé¤±¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¡¢¸òºÝ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï1½µ´Ö¤ÇÅÚÃÏ¤ò·è¤á¡¢1¥ö·î¤ÇÀß·×¡¢10¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¿·ÃÛ¤Î²È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÅº¤¤¿ë¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î¿Æ¤â¡Ö¤â¤¦Éé¤±¤¿¤ï¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤È²È¤Î´°À®¤ÈÆ±»þ¤ËÆþÀÒ¡£¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆþÀÒÅö»þ¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤É¤ê¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤É¤ê¤â¹¬¤»¤À¤è¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£