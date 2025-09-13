津田健次郎、ショッカー戦闘員役で本気の「イーッ！！！！」 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』追加キャスト発表で鶴岡聡、落合福嗣、阪口大助
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（TOKYO MXなどで10月4日放送開始）の追加キャストが発表された。中尾八郎役を津田健次郎、伊藤さとし役を鶴岡聡、石毛ふくし役を落合福嗣、佐藤だいすけ役を阪口大助が担当する。
【動画】いい声！ショッカー戦闘員役・津田健次郎が本気で「イーッ！！！！」
ショッカーに憧れる極道で、ショッカー戦闘員となる中尾八郎役の津田は、公開されたショッカー戦闘員を従えたコメント映像にて本気の「イーッ！！！！」を披露。津田からは「この作品は本当にバカバカしくて、ダメダメな人々がたくさん出てくる本当に面白いコメディ。でも、その中に滾る熱い想いや、現状がうまくいっていない人々が、それをパワーで打ち破っていく。ただただ、面白い、バカバカしいだけではない、勇気の出る非常に面白いエンタメ作品となっています」とコメント。
また、中尾八郎の子分たち3人の伊藤さとし・石毛ふくし・佐藤だいすけは、それぞれ鶴岡・落合・阪口が演じる。
さらに、新たなPV内では新規カットも公開され、過去の映像以上にバトルシーンや主人公・東島丹三郎のキャラクターの背景等ストーリー目線での内容が披露。キービジュアルも公開となり、メインキャラクター4人を中心に、戦いへ向けた各々のポージングを決めており、その背景には作品を象徴するアイテムである、仮面ライダーのお面の内側から見た敵であるショッカーに関わるキャラクターたちが佇む内容が、キャラクターデザインを担当するCindy H. Yamauchiによって描かれている。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”を描いている。
原作漫画は「月刊ヒーローズ」にて、2018年6月号より連載され、現在は漫画配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている。
■スタッフ
原作：柴田ヨクサル（ヒーローズ「コミプレ」連載）協力：石森プロ・東映
監督：池添隆博
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：Cindy H. Yamauchi
キーアニメーター：清水伸太郎
プロップデザイン：氏家嘉宏
美術監督：渋谷幸弘(石垣プロ)・会津綾乃(石垣プロ)
美術監修：佐藤勝(石垣プロ)
美術監督補佐：川崎かなえ(石垣プロ)
美術設定：谷内優穂
色彩設計：岡亮子
撮影監督：高津純平
撮影監督補佐：鈴木智昭
編集：坂本久美子
音響監督：山口貴之（もぶわぶ）
音響効果：小山恭正
音楽：TeddyLoid
アニメーションプロデューサー：横田幸介
アニメーション制作：ライデンフィルム
■キャスト
小西克幸（東島丹三郎役）
茅野愛衣（岡田ユリコ役）
鈴村健一（島村一葉役）
斉藤壮馬（島村三葉役）
ファイルーズあい（ユカリス役）
津田健次郎（中尾八郎役）
鶴岡聡(伊藤さとし役）
落合福嗣（石毛ふくし役）
阪口大助(佐藤だいすけ役）
