ÈòÆñ¾®²°¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¡£¤µ¤Ã¤»³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡Ä¡¿»³²øÃÌ¢
¡Ø»³²øÃÌ¡Ù¡Ê°ÂÆÞ½áÊ¿¡§¸¶ºî¡¢°ËÆ£½áÆó¡¦°ËÆ£»°Ì¦²Ú¡¦ÃöÀî¼ëÈþ¡¦º£°æÂçÊå¡¦µÈÉÙ¾¼¿Î¡§Ì¡²è/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´2²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»³²øÃÌ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
»³¤ÏÉ¸¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¼ùÌÚ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ï»þÀÞ¡È»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÃ¯¤«¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¿ÍÎø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢°Å·¸õ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡È¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ê¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ä´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»³Ê¢¤ÇÅÐ»³¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£°ÂÆÞ½áÊ¿¤Ë¤è¤ëºÇ¶²¤Î»³²øÃÌ¤ò¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø»³²øÃÌ¡Ù¤«¤é¡¢¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»³²øÃÌ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
»³¤ÏÉ¸¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¼ùÌÚ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ï»þÀÞ¡È»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÃ¯¤«¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¿ÍÎø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢°Å·¸õ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡È¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ê¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ä´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»³Ê¢¤ÇÅÐ»³¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£°ÂÆÞ½áÊ¿¤Ë¤è¤ëºÇ¶²¤Î»³²øÃÌ¤ò¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø»³²øÃÌ¡Ù¤«¤é¡¢¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª