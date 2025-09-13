◆パ・リーグ オリックス―ソフトバンク（１３日・京セラドーム大阪）

多国籍８人組ガールズグループ「ＳＡＹ ＭＹ ＮＡＭＥ（セイマイネーム）」が、１３日のプロ野球・オリックス―ソフトバンク戦（京セラドーム大阪）の試合前に特別始球式を務めた。

ＡＫＢ４８およびＩＺ＊ＯＮＥとして活動経験のあるリーダーＨＩＴＯＭＩ（本田仁美）が投手を務め、ワンバウンドでの“ストライク投球”を披露。「以前にも始球式をやらせていただいた経験があるけど、ＳＡＹ ＭＹ ＮＡＭＥとしては初めて。すごく緊張したし、京セラドームという大きな会場で始球式ができたことをすごく光栄に思います」と目を輝かせた。

オリックスの本田仁海投手とは、名前の読み方が同じ。「私がＡＫＢで活動している時もＡＫＢのファンだと言ってくださっているのが、ファンの方を通して耳に入っていた」。本田仁は１日に右肘の手術を受け、現在はリハビリ中。「今日お会いできるかなと思ったけど、今はちょっとけがをされているというふうに伺ったので、またお会いできる機会があれば。よろしくお伝えください」とエールを送った。