ＪＲＡは９月１３日、９月６日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１５００メートル＝１０頭立て）に出走予定だったテーオーレックス（牡、栗東・岡田稲男厩舎、父サートゥルナーリア）が、同厩舎のヒエンジョー（牡、父ジャスタウェイ）と取り違えていたことが装鞍所入所時に判明して競走除外となったことについて、ＪＲＡの確認ミスが原因であったことについて説明と謝罪を行った。この日の午前中にＪＲＡは岡田調教師へ説明と謝罪を行い、同調教師には落ち度がなかったため制裁は科されないとした。

両馬は８月９日の午前８時２４分に外部の牧場から札幌競馬場の検疫厩舎に到着した後、何らかの原因で入れ替わって馬房に入っていたことが調査により判明した。そして同日午前１０時のＪＲＡ担当職員による個体照合を行った際、上記の２頭が指定された馬房に入っているものと誤認したまま個体照合を行ったことが原因という。

検疫厩舎入厩時に２頭が入れ替わって馬房に入ってしまったとしても、ＪＲＡの担当職員による各馬の健康手帳（正式名称は「馬の検査、注射、薬浴、投薬証明手帳」）に記された流星などの特徴項目を確認することなどでミスを防げたはずが、健康手帳の当該馬の情報と各馬房に記載の情報の一致を確認していなかった可能性など、ヒューマンエラーが重なった結果、取り違えに気がつかないまま調教を行い、レース当日を迎えてしまったという。なお、両馬が札幌競馬場で合格したゲート試験の結果については、再試験の必要はないとした。これまでＪＲＡで確認できる事例では、他馬との取り違えは今回の件で４件目となるが、ＪＲＡのミスによるものは初めてという。

当初、ＪＲＡは入厩検疫所から取り出す際に取り違えた可能性が高いとしていたが、その後の調査でＪＲＡ側によるミスが原因と明らかになった形だ。中山競馬場で説明を行ったＪＲＡの伊藤幹馬事担当理事は「過去の事例からかんがみましても、考えられる原因等につきまして見解をお伝えして本会のミスはなかろうということで説明させていただきましたが、その後、本会の調査によりましてミスが確認できたということでございます。当該馬の関係者、お客様やメディアの皆様に深くおわびを申し上げたいと思います」と謝罪した。今後は確認作業の徹底により、再発防止に努めていくという。また今回の入厩検疫に携わったＪＲＡの役職員に対して、厳正な処分を検討しているという。