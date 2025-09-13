開催中の大阪・関西万博で13日、日本館名誉館長の藤原紀香（54）がフランス館アンバサダーのレア・セドゥ（40）と交流した。この日はフランスのナショナルデー。紀香が映画「007」でボンドガールを演じたセドゥを「日本は湿度が高いので、健康に気をつけてね」と気づかうと、「“あなたも汗をかいてるわね“と言われて。“そうよ、毎日、汗をかいてるのよ”と答えました」。大阪湾に面するため海風が吹く会場、この日も最高気温31度を記録した大阪の残暑に苦笑いし合ったという。

イベントにはフランス国旗にちなんだ青、白、赤のトリコロールに染め、中央にエッフェル塔を刺繍した着物の帯で臨んだ。「1958年に京都とパリ、神戸とマルセイユも姉妹都市。関西とフランスは固い友情で結ばれてきた」と歴史を紹介した。

そして会見中、「関西人として、めっちゃうれしいです」と関西弁が飛び出したのが、万博の黒字化にメドが立ったとのニュース。「この前も1日で20万人、入ったと（ニュースで）拝見した。少しでも参加させてもらっていることが幸せです」。閉幕までちょうど残り1カ月。「学び、気づき、ひらめき。いろんなことを感じてもらえたら。最後まで1人でも多くの人に足を運んでもらいたい」とさらなる来場を呼びかけた。