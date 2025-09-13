◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子棒高跳び予選を前に、グラウンドに姿を見せた世界記録保持者、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）に熱い視線が注がれている。アスリートとしての卓越した力だけでなく、現実離れしたイケメンぶりに「世界一高く飛ぶ貴公子」との別名を持つデュプランティス。会場で観戦していると思われる観客からは「デュプランティス入ってきた」「アップするところからずっと見れるの最高すぎか！！！！」「目の前にデュプランティスが！」と喜びの声が画像とともに続々と投稿された。

デュプランティスは２０２０年に初めて世界記録を更新して以降、同種目を１人でけん引。これまでに１３度更新しており、かつて鳥人と言われたセルゲイ・ブブカ（ロシア）の１７回にも迫ってきた。

今季もすでに３度塗り替えており、８月１２日にも１センチ更新し、前人未踏の６メートル３０まであと１センチ。もう勝ち負けではない。１３日の決勝でさらなる記録更新がされるか、否か。デュプランティスも「技術的にも体力的にも、いけるところにある」と自信満々で東京に乗り込んできた。

２１年東京五輪は無観客だったが、２度目の国立で再び未開の地に踏み出す。