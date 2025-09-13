³ÚÅ·¡¡Â§ËÜ¤¬ÄËº¨¤ÎËþÎÝÃÆÈïÃÆ¡¡Ï¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·4¡¼6¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡½é²ó¤Ë¥Ü¥¤¥È¤Î11¹æ2¥é¥ó¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤ËÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤ËÆ±ÅÀ¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2»àËþÎÝ¤Ç2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Â§ËÜ¤¬¹âÉô¤ËÄËº¨¤ÎËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁñ»Ê¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤é¥Ü¥¤¥È¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È½¡»³¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤Î2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÀõÂ¼¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À¾Éð¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£