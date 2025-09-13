¡Ö아니요¡Ê¥¢¥Ë¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë¥ï¡¼¥É¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö아니요¡Ê¥¢¥Ë¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö아니요¡Ê¥¢¥Ë¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼ó¤ò¿¶¤ëÆ°ºî¤È¤È¤â¤Ë¸À¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö아니요¡Ê¥¢¥Ë¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö아니요¡Ê¥¢¥Ë¥è¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤òÉ½¤¹´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î¡ÖNo¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¡£
ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö아닙니다¡Ê¥¢¥Ë¥à¥Ë¥À¡Ë¡×¡á¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
