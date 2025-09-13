召し使いと思ってる？「レジ打ちなんて誰にでもできる」…モラハラ客の心ない言葉に、店員が辞めていく理由【作者に聞く】
「スーパーのレジ打ちなんて、誰にでもできる仕事だろ？」読者から心ない言葉を投げかけられた経験を漫画にした、狸谷さん(@akatsuki405)の人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、「だれにでもできるおしごとですね」を紹介する。
■「召し使いかのように扱う」…客の迷惑行為がレジ打ちを辞めさせる
狸谷さんが漫画を投稿すると、「スーパーのレジ打ちは誰にでもできる仕事なんだから、『ネットに愚痴を吐くとか向いてない』『仕事をやめたら』」という心ないコメントがしばしば届くそうだ。
だが実際には、こうした顧客からのハラスメントや業務の煩雑さが原因で、レジ打ちは常に人手不足だという。理由の1つは、レジの最中に横から割り込んで「商品の場所を聞いてくる」「タクシーを呼んでほしい」と要求したり、ルールを無視して「数量限定品を大量買いする」など、お客さんの対応力が求められるからだ。
こうした現状について、狸谷さんは「素敵なお客様が多いなか、どうしても店員を召し使いかのように扱う強烈な方が一定数いる。そこで神経をすり減らして辞めるに至るのだろうし、それを側から見ている求職中の方も『こういうことがあるなら、この仕事は嫌だな』と選択肢から外れてしまうのも一因ではないかと感じている」と語る。
また、レジ打ちだけではなく、品出しや検品といった業務もある。休みもカレンダー通りではない。狸谷さんが勤務していた店舗では、全体的に人手不足の際は、鮮魚、精肉、グロサリーなど、ほかの部門の応援に入ることもあり、決してレジ打ちだけができればよいというわけではないのだ。こうしたスーパーのスタッフの実情を、漫画を読むことで知ってほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
