モデルの益若つばさ（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。人気女性歌手が自宅に遊びに来たことを明かしつつ友人との3ショットを披露した。

益若は「LiSAちゃんがお家に遊びにきてくれたよ」と友人との3ショットを投稿した。「見た目のCuteさと裏腹に、とーってもカッコよくて素敵な方だった！」と振り返った。

また「生き方とかお互いの考えを擦り合わせてたらあっという間に時間が経ってしまい、またすぐ集まろう。むしろお泊まり会しようと誓うのでした」と約束したことも明かし「息子も質問攻めでほぼ取材でした。笑」と息子も大興奮だったことを明かした。

「同世代最高」と喜びつつ「よしえさんもいつも会うと元気もらえるし、癒し」と友人にも感謝した。「パワフルで優しい人達って活力もらえるよね。日本がもっともっとパワフルでHappyな人で溢れていきますように」と願った。

さらに「長年つばさPのコスメやらカラコン愛用してくてるんだってさ」と自身がプロデュースしているコスメを愛用していることも分かり「LiSAの世界観に1mmでも参加できていたことがとても嬉しいーー、、！うぅ」と感激した。

そして「話を聞いたら完全にオタクの領域で詳しかった。笑」とし「時代を共に生きてるーーー！！最高！！来年のライブぜひ参戦したい気持ち、、！！」と喜びを爆発させた。