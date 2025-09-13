◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第3日（2025年9月13日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

第2ラウンドの残りを消化後、第3ラウンドが行われ、3打差の2位から出た桑木志帆（22＝大和ハウス工業）が5バーディー、2ボギーの69で回り、首位に浮上した。

最終18番、2・5メートルのパーパットを決めた桑木はガッツポーズをつくった。

「リーダーボードの一番上に（佐藤）心結と一緒に（自分の）名前があったので絶対決めたいと思った。今日一番いいパットができた」。桑木は満足そうに振り返った。

最終組でスタート。「朝から緊張していて短いパットも何個か外した」。それでも1番、4番とチャンスをものにした。トップと1打差の2位で迎えた5番パー4がキーホールになった。ティーショットが左サイドの木に当たり、木を避けるためにスライスを掛けた第2打も「ヒールに当たって曲がらなかった」とミスになり左サイドのラフへ。ボギー必至のピンチに陥った。

しかしピンまで71ヤードの第3打を58度のウエッジでピン側にぴたり。大歓声の中で奇跡的パーセーブ。「自信を持って打ったショットだった。5番で緊張がなくなった」とこのホールを境に冷静さを取り戻した。

昨年のツアー選手権リコー杯以来のメジャー制覇に王手を掛けた。22歳228日でメジャー2勝に到達すれば歴代8位の年少記録となる。桑木は「リコーの時よりは最後まで気を引き締めてラウンドできた確実にうまくなっていると思う。自信を持っていくだけ」と闘志をにじませた。