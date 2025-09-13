お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が13日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に相方・西野創人（33）とともにVTR出演。2018年に結婚した6歳上の妻について話す場面があった。

この日はコロチキの大ファンだという女優の瀬戸朝香とともに「日帰り ぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。埼玉県秩父の観光スポットを巡った。

食事をする中、西野は瀬戸に「食生活とか結構気にしたりしてるんですか？」と質問。瀬戸は「子供がいるから、やっぱり食事はできるだけ野菜は必ず取るように、取り入れるようにしていて。本当にちっちゃい時は、離乳食とか本当に結構、ちゃんと作ってましたね」と話しつつ、「どうなんですか？奥さん」とナダルに質問した。

ナダルは「僕の奥さんは、もうめっちゃ明るいんで」とその人柄を明かした。

すると、「ええ話していい？」と西野。「ナダルの奥さんと初めてご飯行った時があったんですよ。ナダルの奥さん、ナダル、僕、僕の奥さん、4人で。その時に、奥さんに僕言いたいことがあって。ナダルって番組で、ほぼ僕の暴露で“なんでやねん西野”みたいな。ナダルの暴露めっちゃ言ってたんすよ。だから、奥さんからしたら、内容的にちょっと嫌やろなーって思う内容めっちゃ言ってたんで、奥さんに“すいません、いつもナダルさんの暴露とか、とんでもない話をして、そういうのは嫌やと思うんで”って言ったら、“何にも気にしてないでください。私は暴露を言われて言い返す彼が本当にかっこいいと思うんで、逆にかっこいい彼を見せてくれて、西野さん本当にありがとうございます”って」とナダルの妻との会話を明かした。

西野は「めっちゃ良くないですか？」と続けると、瀬戸は「やだ〜めちゃくちゃいい。愛されてんな〜」と感激。ナダルも突然のいい話に「ほんまにカッコいいというかね」と決め顔を見せ、照れた様子を見せていた。