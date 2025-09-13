◇セ・リーグ 巨人11―10阪神（2025年9月13日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）がまたも代打の一振りで神のごとき強烈な光を発するヒーローになった。

すでに2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めている阪神と対戦する今季最後の伝統の一戦。両軍合わせて26安打21得点という壮絶な打ち合いにケリをつけたのはまたも坂本だった。

9―10で迎えた9回だ。この回から登板した相手7番手右腕・ドリスから先頭・中山が四球で出塁。リチャードが投手強襲安打で続き、この日1軍昇格したばかりの新人・浦田が初球でプロ犠打を決めて1死二、三塁とすると、ここで千両役者の坂本が代打に登場する。

そしてフルカウントからの6球目ツーシームを中前に2点適時打。チームに逆転サヨナラ勝ちを呼び込んだ。

一塁ベース到達後、リチャードの代走に出ていた二走・若林がサヨナラのホームインを果たしたのを見届けた坂本は満面に笑みを浮かべて何度も歓喜のジャンプを繰り返した。巨人ファンが大好きな勇人スマイル。東京ドームは大興奮に包まれた。

同じく代打で決勝犠飛を放った10日の広島戦（東京D）以来2試合ぶりのお立ち台に単独で上がった坂本は「何回立ってもね、本当に…はい。うれしいです」と汗一つない涼しげな顔で第一声。

「浦田がね、一発でバント決めてくれたんで。凄くいい流れであの打席に入れたと思います」とまずはしびれる場面で初球に犠打を決めた新人に感謝した。

「本当にみんなね、諦めずに。点差あいてましたけど、なんとか近づいて。裏で見てたんで。なんとかね、最後、いい場面で回してくれたらいいなあと思いながら試合見てました」

巨人のサヨナラ勝ちは今季7度目。阪神戦は敵将・藤川監督の45歳バースデーだった7月21日（東京D）に0―5で迎えた7回にリチャードの同点3ランを含む一挙5点で追いつき、9回に吉川が伊原からサヨナラ打して以来今季2度目だ。また、巨人が2桁失点した試合に勝利するのは2021年4月27日のヤクルト戦（神宮）に14―11で勝利して以来1600日ぶりとなる。

そして、坂本のサヨナラ打は2023年6月16日の楽天戦（東京D）でサヨナラ3ランして以来820日ぶり、通算12度目。これが現役最多の通算2447安打目だが、坂本にとってこれだけ苦しい毎日が続くなかで打つサヨナラ打は初かもしれない。

「阪神が優勝決まってしまいましたけど、なんとかね、CSをこの東京ドームでできるようにみんなで頑張ってるんで。もっともっとご声援してください」。神の一言にスタンドが大盛り上がりとなるのも無理はない。

「本当にね、勝つしかないと思うんで。なんとか全員で力合わせて頑張るので横浜まで応援しに来てください」。最後は、2位を懸けて敵地で激突する14日からのDeNA2連戦でも力を貸してほしいとファンに援護射撃を呼びかけていた。