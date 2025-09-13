¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¡¢»ÎÊÌ»Ô¡¢Ì¾´ó»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü18:45»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ45Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÎ±Ë¨»Ô¡¢»ÎÊÌ»Ô¡¢Ì¾´ó»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÀî¡¢Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Î±Ë¨»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡70mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£»ÎÊÌ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£Ì¾´ó»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
