漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が13日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。木村拓哉に記念撮影を頼んで驚かれたエピソードを振り返った。

この日は、今年の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で優勝した漫才コンビ「ツートライブ」がゲスト出演。

周囲からの祝福の話題になると、たかのり（41）が「僕はうれしかったのは、（笑福亭）鶴瓶師匠のラジオに呼んでいただいて。ネタをさせていただいて。鶴瓶師匠が目の前で笑ってるんですよ。その時点で感動して。『何かあった時、何でも言ってきて』と連絡先を交換させていただいて」と、鶴瓶と連絡先を交換したことを明かした。

その後、帰宅すると鶴瓶からのメールが届いており、「『今日はありがとう。面白かったよ』って。最後に『ツッコミ素晴らしかった』って来て。すぐスクショして、ずっと見てます、今でも」と笑顔で語った。

ここから憧れの人の話題となり、モモコは「私はやっぱり木村拓哉さん」と切り出す。ハイヒールは今年6月、木村がパーソナリティーを務めるラジオ番組にゲスト出演。「インタビューをその前にしてるし、普通に番組でも会ったこともあるけど、2時間ビッシリのラジオは…。横を見たら、相方（リンゴ）も誰か分からんぐらい、化粧落ちてた」と、コンビで大緊張したことを振り返った。

「だからウチの相方が、会った瞬間に『すみません、先に写真撮ってください』って」と対面してすぐに記念撮影を依頼したと暴露。

木村は「えっ、今？ 普通は終わってから撮るんじゃないの？」と驚いたものの、2人は「私らは、（2時間後には）誰だか分からんようになりますんで…」と説明。木村は「初めてだよ」と言いながらも、快く撮影に応じてくれたそうで「優しい」と振り返っていた。