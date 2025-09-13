東名阪で「LE SSERAFIMカフェ」開催決定！ ワールドツアーの撮りおろしフォトを使用
韓国発のガールグループLE SSERAFIMのテーマカフェ「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 釻EASY CRAZY HOT釻」が、9月25日（木）〜11月3日（月）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space GEMS渋谷店」で開催される。
【写真】楽曲を表現！ ワールドツアーの魅力が詰まったメニュー一覧
■特典やグッズも用意
今回実施される「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 釻EASY CRAZY HOT釻」は、LE SSERAFIMにとって初開催となるワールドツアー日本公演のライブ撮りおろしフォトを使用した期間限定のテーマカフェ。
メニューには、ツアータイトルでもある「EASY」、「CRAZY」、「HOT」の3曲を表現したオープンサンド「EASY Open Sandwich」や、スパイシーなブラックパスタ「CRAZY Pasta」、トマトリゾット「HOT Risotto」などが展開される。
また、ブルーベリーソースを合わせたレアチーズケーキ「Cheesecake」や、LE SSERAFIMの公式キャラクター“フィムズクラブ”をモチーフにした白桃入りのゼリーパフェ「FIM’S CLUB Parfait」といたスイーツに加え、各種ドリンクもそろう。
さらに、オリジナルのライブフォトを使用したカフェ利用特典が用意されるほか、限定グッズも販売。グッズには「ステンレスタンブラー」や「缶バッジ」、「スクエアアクリルスタンド」、「ぷにぷに缶ミラー」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
なお、本テーマカフェは東京・渋谷会場のほか2ヵ所の会場で開催。9月25日（木）〜11月3日（月）の期間は愛知・名古屋で、10月14日（火）〜11月16日（日）の期間は大阪・天王寺で実施される。
