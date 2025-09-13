ºòµ¨MVP¤Î¶å»ºÂç4ÈÖ¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡ÖÌîµå¤Ïº£µ¨¤ÇºÇ¸å¡×ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç´°Á´Ç³¾Æ³Ð¸ç¡ÚÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¡Û
¡¡¢¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè2½µÂè1Æü¡¡¶å»ºÂç7¡½0Ê¡¶µÂç¡Ê8²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ê13Æü¡¢Ê¡¹©ÂçÌîµå¾ì¡Ë
¡¡¶å»ºÂç¤¬8²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÊ¡¶µÂç¤òÇË¤ê³«Ëë3Ï¢¾¡¡£½Õ¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò13¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4ÈÖËÌÂ¼·ò°ìÏº¡Ê4Ç¯¡¦ÍÅÄ¹©¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤Ç±¦Íã¤Ø¼ÙÈô¤¬µ¾Èô¤È¤Ê¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Î¶å¹©ÂçÀï¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨1¹æ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ßº£½µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö1²ó¤Î1ÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçµ×ÊÝÅ¯Ìé´ÆÆÄ¤Ï4ÈÖ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¼«¿È¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£µ¨¤ÇºÇ¸å¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê°Ü¤ê¡¢ÂÇÎ¨4³ä8Ê¬6ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°úÂà¤òÊÖ¾å¤·¡Ö½©¤Ï¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç4Ç¯À¸¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤ËºÂ¤ë¡£¡ÖÌîµå¤Ïº£µ¨¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·´°Á´Ç³¾Æ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£