18ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥êー¥°Àï¤¬¤¤ç¤¦»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Î½÷»Ò¤¬Ç®Àï¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¤Ï¡¢Éô³è¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ê¤É¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÇÁ´¹ñ8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÃË½÷8¥Áー¥à¤Å¤Ä¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì¥Áー¥à¤ÏÍèÇ¯3·î¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°»²Æþ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Ç½÷»Ò¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³·ÁÃæ±û¤¬ÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î»³·ÁÃæ±û¤Ï¥¬ー¥É¤Î3ÈÖ¡¢º´Æ£ºéÍ¥Áª¼ê¤È16ÈÖ¡¢¼ãÄÐ¼½Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁÇÁá¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Áê¼ê¤Î·ø¤¤¼é¤ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ê¤«¥êー¥É¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»³·ÁÃæ±û¤Ï67ÂÐ84¤ÇÇÔ¤ì¡¢À®ÀÓ¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥êー¥°Àï¤Ï12·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£