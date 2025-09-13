àÅ¥¤Þ¤ß¤ìá¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡ª46ºÐÄ«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥¤¬à°Û½Éº¤¦¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤Øá¤Þ¤µ¤«¡Ö¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×(2001Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò(46)¤¬¡¢°Û½Éº¤¦¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤Ë...¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÃç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¢ö¢öÀ§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëºÙÀîÄí±à¤Î¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÃÓ¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº£¤«¤é¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ ÁÖ¤ä¤«²Ä°¦¤¤2shot¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¼♡¡×¡Ö¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¬¶¦±éÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£