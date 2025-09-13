◆福岡六大学野球秋季リーグ第2週第1日 日経大3―1福工大（13日、福工大野球場）

日経大の左腕平口寛人（4年・愛工大名電）が先発し、8回途中1失点で今季初勝利を挙げた。第1週で九共大に2連敗した嫌な流れを好投で断ち切った。

6回までパーフェクト投球。「コントロール良く投げられて良かった。風が吹いていたので打たせて取ろうと思って投げていました」。7回の先頭打者に初安打を許したが、その後は3者連続三振で切り抜けた。8回の先頭打者に初の四球を出したところで交代。残した走者がかえって1失点となったが、抜群の制球力で8三振を奪った。

3年時は左腕の炎症で万全ではなかったため救援登板が中心。先発、救援で6試合に登板した今春は2勝2敗、防御率1・86だった。左腕の状態は今でも万全ではなく、「いろいろ試しながら投げている状態」と明かす。今夏は腕への負担を減らすため、体全体を使った力感のないフォームで投げることを練習してきた。「ベストピッチできるようにやっていきたい」と大学最後のシーズンを見据えた。（前田泰子）