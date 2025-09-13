◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

国立競技場のトラックに戻ると、誇らしげに拳を握り声援に応えた。男子35キロ競歩で3大会ぶりに代表入りした勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が初の銅メダルを獲得。母国開催のオープニング種目で、日本勢メダル獲得1号の大仕事だ。

「本当は優勝したかったんですけど強かった。世界のトップ選手は。僕が想像していた以上に強かったが、それでも最低限メダルを取れた」とうなずいた。その上で「少しでも日本チームの追い風になったら」と大会初日の快挙を振り返った。

序盤から積極的にレースをけん引した。一時はメダル圏外まで順位を落としたが冷静だった。「最後に上げられる自信はありました」。かつての主戦場50キロで培ったスタミナも生かして、ペースを落とした上位勢を力強い歩みでかわした。

暑さに強いことが持ち味の一つだが「涼しいと思った。やってきた練習と違い過ぎた。この湿度は準備できていなかった」と、想定と異なる状況に一瞬焦りも芽生えた。それでも経験豊富な34歳は努めて冷静に自分の歩きを貫いた。

支えたのは強化したスピードに対応した新フォームに対する自信。前回出場した世界大会の2021年東京五輪（暑さ対策で札幌市開催）になかった沿道の声援も「すごく力になりました」。日本代表男子最年長は満足げに日の丸を羽織った。（山田孝人）