¿·³ã¸©Æâ£±£´ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¡í·Ù²ü¡í¤ò¡Ú¿·³ã¡Û
¸©Æâ¤ÏÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢14ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤êµ¤¾ÝÂæ¤ÏÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ïº£Ìë¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é14ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
±«±À¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
14Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¼±Û¤Ç120¥ß¥ê¡¢¾å±Û¡¦Ãæ±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç100¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸©ÆâÁ´°è¤Ç¡¢14ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤ò¡¢¤Þ¤¿ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£