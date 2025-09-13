ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë¡ÖºÇ¸å¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À10¡½11µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤Ë¥É¥ê¥¹¤¬ºäËÜ¤ËÂåÂÇ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµö¤·¡¢23Ç¯¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄºÇÂ¿¤Îµð¿ÍÀï¥·¡¼¥º¥ó18¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£ºÇ¸å¡¢¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È·ãÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¤´°§»¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤¿¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¹¶·â¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¸¶¸ý¡¢»å¸¶¤¬ÂåÂÇ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸µ¡¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡£¤Ï¤¤¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£